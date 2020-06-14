新冠肺炎疫情持續在全球延燒，印度累計確診人數飆破32萬例，造成境內至少9,195人死亡，不過日前竟有位密宗師父自稱，只要靠著「親吻」就能殺死體內病毒，不過最後他不僅未治癒任何人，還慘害了20位信徒感染上新冠肺炎，自己也因染疫喪命。

根據《每日郵報》報導，來自印度中央邦勒德蘭（Ratlam，Madhya Pradesh）一位密宗師父表示，只要透過親吻信眾的手部，就能免除他們一切的苦難，也可以治好新冠肺炎，讓不少信徒紛紛前來尋求幫助。孰料，這名師父於本月3日確診染疫，隔天就不幸病逝。

事後，當地衛生局立刻展開追蹤，並針對曾接觸過師父的信徒進行檢驗，沒想到竟有多達20人呈現陽性反應；衛生局緊急呼籲，民眾應具備正確防疫觀念，如保持社交距離、勤洗手、避免去人多場合等，才能有效防止感染新冠肺炎，切勿隨意相信任何宗教說法。

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(中時電子報)