荷馬辛普森、黑武士與美國隊長等三大膾炙人口的電影角色，都有一個共通點，那就是他們都在Disney＋等串流事業原負責人梅爾（Kevin Mayer）的穿針引線下，成為迪士尼大家族的一員。不過有「巴斯光年」綽號之稱的梅爾，如今卻要出走迪士尼，轉而投向TikTok，開展未知的冒險旅程。

已在6月出任TikTok執行長與其母公司字節跳動（ByteDance technology）營運長的梅爾，他的選擇並不太被外界看好。不過57歲的他卻將它視為大好機會，願意放手一搏。

過去在梅爾主導下，迪士尼藉由收購Pixar、漫威影業、Lucasfilm與21世紀福斯公司等，坐穩全球娛樂王國的龍頭地位。之後他又被派往負責串流服務業務的開拓。然而不負眾望的他，在不到六個月時間，就讓迪士尼串流影音服務Disney＋的付費訂戶衝破5千萬人。

這些優異戰績，曾令梅爾被視為下任迪士尼執行長的熱門人選。不過2020年稍早，在得知他與該職務擦身而過後，促使梅爾決定告別任職多年的東家、另起爐灶。

6月已經正式入主TikTok的梅爾，日前接受訪問時聲稱，字節跳動與TikTok蘊含著非常龐大的商機，他認為與前述兩者密切相關的業務正迅速成長，其發展潛力不可限量。

TikTok是2020年首季下載次數最多的應用程式，凸顯新冠肺炎疫情似乎不影響民眾花費更多時間在數位內容的興致。雖然TikTok在年輕族群當中最受歡迎，不過年紀較大的人口也開始被該應用程式所吸引。

不過正值美中關係再度陷入緊張，外界質疑誤入政治叢林的梅爾，是否有能力帶領TikTok順利走出迷霧，而開展新的未來。

一名不具名的迪士尼高管認為，身處「敏感政治區」的梅爾，必須強化TikTok在美國的透明度，讓它可以獲得美國政治人物的接受。換言之他需要設法讓TikTok與中國母公司切割，不過在這方面，梅爾卻沒有太多經驗。

TikTok目前正在等待美國國安調查的結果。政治人物過去就曾把箭頭指向梅爾，表示一旦他出任TikTok執行長後，就無可避免將美國用戶的個人隱私與內容洩漏給中國政府。

極力要淡化TikTok中國色彩的字節跳動董事之一，同時也是科技避險公司Coatue Management負責人拉方特（Philippe laffont）認為，TikTok現今的當務之急，就是創造新的架構，讓美國民眾認為該公司的營運管理，完全都按美國標準、甚至是全球標準而定。

梅爾也強調，TikTok的產品研發將全數在美國進行，而且最終目標是要讓該公司能在美國掛牌上市。

雖然字節跳動有意借重梅爾在迪士尼的資歷，使TikTok能在全球市場順利擴展，但鑒於美中關係迅速惡化，一名總部位於洛杉磯的中國媒體集團高管並不看好梅爾的前途，擔憂他若無法挺過中美衝突，最終仍將無法擺脫成為箭靶的命運。

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(中時電子報)