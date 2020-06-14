史瓦帝尼王子班柯希在台求學6年，昨天從實踐大學畢業取得碩士學位。實踐大學校長陳振貴表示，班柯希去年暑假曾在華南銀行實習，在外交方面也相當有潛力，他回國後，預期會對中華民國與史瓦帝尼兩國之間的金融、銀行及外交的交流做出重大貢獻。

史瓦帝尼是我國在非洲的唯一邦交國，他們國王恩史瓦帝三世的兒子班柯希，今年從實踐大學企業管理學系全英語國際企業組取得碩士學位。班柯希畢業後將回到史瓦帝尼，預期未來將擔任部長職務。

陳振貴表示，班柯希是王子，平時要有司機、保鏢及大使館人員陪同，才能出門；但到實踐大學上課時，則是平易近人，司機將他送到學校後，他就跟一般學生一樣，在校園內或附近巷道到處走，因為對他來說，這樣的環境很安全。

陳振貴指出，班柯希很有歌唱細胞，國語日常生活會話流利，但比較保守，在公開場合怕講錯話，都用英語發言，為人平易近人，忠厚樸實，會唱萍聚等中文歌曲。

陳振貴說，班柯希是企管碩士，加上去年暑假曾到華南銀行實習，因此預期他回史國後，會在財務、金融等領域有所發揮。此外，班柯希在台灣時，也多次參與中華民國與史瓦帝尼的外交活動，表現相當好。

陳振貴表示，班柯希返回使國後，一般認為，他將成為部長人選，未來在史瓦帝倪與中華民國的財務、金融及外交的交流上，他均能做出貢獻。

(中時 )