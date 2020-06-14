桃園龍潭大池水上活動試營運打造新亮點。(呂筱蟬攝)

桃園市政府進行龍潭大池改善工程，包含拆除舊吊橋和水上舞台、碼頭建置、服務中心改建，目前都已完工，龍潭區公所委外經營遊憩碼頭，業者引進黑面琵鷺腳踏船等水上設施，試營運期間已吸引不少遊客新鮮體驗，25日端午節連續假期還有划龍舟體驗，陸續推出更多活動打造新亮點。

過去龍潭大池服務中心為1層樓建築，為讓遊客欣賞波光粼粼的大池秀色，市府也將中心改建為2層樓的臨水建築，1樓開放空間可申請舉辦假日市集等活動；大池管理室移至2樓，提供洽詢服務，其餘空間由龍潭區公所招商，提供餐飲服務；碼頭則委外經營，引進腳踏船等親水活動。

市議員徐玉樹協助引進業者做資源整合， 他說，龍潭大池西岸打造為休憩廣場，業者引進腳踏船、龍舟及SUP立式划槳等水上休閒運動，有16艘腳踏船及傳統、競技龍舟可供遊客體驗，14日可見許多親子家庭、情侶嘗鮮體驗。服務中心2樓則有咖啡廳、餐酒館進駐，視野極佳可遠眺整個大池美景，目前業者仍在裝潢布置，預計最快端午節假期提供服務。

(中時 )