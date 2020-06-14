5月29日，網易創辦人、董事局主席兼首席執行官丁磊發給股東們一封以「相信熱愛的力量」股東信，正式宣告在那斯達克上市已20年的網易，要在香港二次上市。網易在遊戲領域實力雄厚，足以與龍頭騰訊一較長短，但大家或許不知道，創辦網易這家有2萬名員工互聯網帝國、笑起來稍似彌勒佛的丁磊，其實有個可愛的嗜好，「養豬」。

在說丁磊創業故事前，有個小故事不得不提。在26歲創業前幾年，當丁磊還只是一名小軟體工程師時，曾與騰訊創辦人馬化騰是網友，他們在網上互相展示新寫的軟體，交換加密解密的心得，傾訴同樣茫然的人生感悟，如今，丁磊與馬化騰各自雄踞一方。

1997年5月，丁磊毅然決然辭去自己在國企軟體工程師的身分，帶著人民幣50萬元的資金與合作方案，向當時的廣州電信數據分局長、大陸互聯網推動者張靜君毛遂自薦並獲得青睞，在廣州電信數據局二樓一間小小的辦公室內成立了網易工作室。

一開始，網易架設吸引民眾長時間上網的「火鳥BBS」，獲得大量用戶後又開發了免費電子郵件系統163.net，沒想到更獲網民青睞。創業近一年多，網易便開始盈利，1998年底，僅八名員工的網易有了近人民幣500萬元的利潤。坊間還有傳言，馬化騰就是看見丁磊的成功，才創辦了騰訊。

2000年6月底，網易在那斯達克敲鐘，丁磊身家也在一夜之間達到3億美元。只是看似成功，風暴也悄悄席捲丁磊，當時互聯網泡沫已瀕臨破滅。網易掛牌當天，股價就跌破發行價15.5美元，不到一個月，更跌破1美元。更慘的在隔年9月，網易涉及財務造假被暫停交易。

但丁磊不放棄，帶著「阿甘精神」另闢疆土，而拯救網易的，就是遊戲。2003年，丁磊帶著被SONY拒絕所激發出的鬥志，開發了「大話西遊Ⅱ」、「天下」等大陸本土高人氣遊戲，不僅帶領網易營收步步高升，也讓丁磊在當年坐上大陸首富的位置。時至今日，遊戲仍是網易收入最大來源。

之後網易不斷擴張戰線，做雲音樂、雲課堂、電商，但最有趣的是，2009年，丁磊披露將辦一個養殖規模達萬頭的養豬場，出產「味央豬」，遭市場譏諷這家互聯網公司「不務正業」。但丁磊毫不在意，更霸氣回應說，「幹嘛要分得這麼細呢？我覺得定義這種事啊，你們真是Very very stupid（非常非常笨）。分清楚這回事，正是我們的思維局限性所在。」

丁磊之後進一步解釋，養豬是出於對食品安全的考慮，同時還能創造農村就業，而養豬也不完全跟互聯網沒關係，也可以工業化、訊息化。目前網易味央的豬場就是採數位化養殖，甚至是大陸第一家公開直播的豬場，至今每年能出欄逾60萬頭豬。

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(中時電子報)