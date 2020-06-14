行政院發言人丁怡銘今（14）日發布聲明回應，有媒體報導「力保蘇巧慧常委席次，傳蘇貞昌親向蔡英文請託支援」。事實上蘇貞昌和蔡英文總統會面商談國事，從未談及黨內中常委等公職選舉，相關不實內容從未向政院查證。

丁怡銘指出，蘇貞昌擔任行政院長一年多來，多拔擢基層出身、久任公職的公務人員，從內閣首長、公營事業人事、中華電信董座，到剛上任的高雄市代理市長都是如此，文中所謂「人事布局排除異己」等，完全無事實根據。

丁怡銘強調，至於僑委會副主委與駐泰代表人事，不論是僑務或駐外人事，都屬外交範疇，蘇貞昌完全尊重總統意思，文中相關人士的遊說情節不但與事實不符，更未向行政院查證，有失公允。

丁怡銘說，根據蘇貞昌轉述，有關中常委一事，會尊重蘇巧慧的自主意願，也不可能與蔡英文總統商討黨職選舉。文中所謂「親自向總統蔡英文拜託支援黨代表票，讓蘇系得在常會內保住一席」均係憑空杜撰，相關媒體報導前應善盡查證之責。

(中時 )