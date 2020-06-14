美國總統川普昨（13）日為西點軍校畢業生致詞，卻被拍到用雙手捧水杯喝水、以及小心翼翼地走完斜坡等畫面，遭網友譏笑身體狀況不佳、可能有帕金森氏症，對此，川普立即在推特為自己辯護，怪罪斜坡沒有扶手而且太滑。

美國總統川普13日赴西點軍校演講時，被拍到需要雙手穩住水杯喝水，讓網友質疑健康出了問題。

美國總統川普13日赴西點軍校演講時，被拍到步下舞台斜坡時步履蹣跚、小心翼翼，讓網友質疑健康出了問題。

非裔男子佛洛伊德（George Floyd）之死，加上亞特蘭大男子布魯克斯（Rayshard Brooks）排隊買漢堡也被白人警察擊斃，引爆當地第2波示威潮，美國這個周末不平靜，不過總統川普似乎只心繫為西點軍校畢業生致詞，不僅演講中迴避近來的種族衝突議題，推文更只關心外界譏笑他身體欠佳。

綜合美媒「財經內幕」（Business Insider）、紐約「每日新聞」（New York Daily News）報導，川普周六赴西點軍校（United States Military Academy at West Point）為1,107名畢業生致詞，演講途中要喝水時，他被拍到右手拿起水杯，卻無法順利讓杯緣就口，他後來舉起左手輔助，才順利喝到水。

另外，演講結束、離開現場時，他也被拍到步履緩慢、一格一格小心翼翼地走下舞台斜坡階梯。

兩個畫面在網路上瘋傳，美國網友紛紛質疑川普身體健康堪憂，除了肢體不協調，更指出他雙手捧住水杯喝水似乎在掩飾手抖問題，更有酸民譏笑川普可能得了帕金森氏症。

(中時電子報)