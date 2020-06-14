半導體通路商弘憶股（3312）首季營收創近五年同期新高，每股純益繳出（EPS）0.21元，總經理劉彥輝表示，受惠運營商標案挹注營收、無線網卡Wi-Fi 5需求強勁、筆電終端客戶大量拉貨等，第二季業績有撐，下半年營運也可望優於上半年。

弘憶股指出，上季營運動能主要來自大型電子代工服務（EMS）廠、運營商標案市場等。展望後市，隨著運營商直供策略奏效，客戶需求明顯拉升，另公司深耕工業型醫療面板多時，今年第二季開始貢獻營收，加上提供多項創新應用解決方案設計服務，新策略夥伴陸續加入，未來事業版圖擴大可期。

2020年氮化鎵（GaN）充電器市場規模估為23億元，預計2025年將大舉升至638億元，五年複合年均增長率（GARG）達94％。弘憶股於GaN USB電源轉接器亦有著墨，同時，也積極切入智能藍牙燈泡領域，均將為後市營運添柴，目前預計第四季試產，明年第一季有機會放量。

弘憶股強調，儘管今年逢疫情逆風，但公司運營商市場熱度不減，預期網通需求暢旺態勢將維持至第三季；宅經濟帶動筆電周邊需求大增；真無線藍牙耳機（TWS）、手環等消費性電子第三季有望回溫；呼吸醫療機需求增溫，工業屏出貨持續增長，而伺服器市場表現亦持穩。

弘憶股12日召開法說會，第一季營收29.9億元，季減21.3％、年增20.6％，EPS 0.21元，與去年同期的0.23元相去不遠。今年前5月累計營收達51.5億元，年增15.1％。

弘憶股去年稅後純益1.55億元，EPS達1.31元，改寫八年新高水位，董事會通過配發每股現金股利0.6元、股票股利0.6元，合計1.2元，配發率達九成，現金殖利率達4％。

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