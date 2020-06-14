國民黨立委洪孟楷（前排右3）14日號召藍營民代共同連署，要黨中央自提人選，連署人都表明將去高雄輔選，展現團結的決心，並高喊口號表達決心。（陳信翰攝）

藍營民代齊聚表達團結高雄市長補選，藍委吳怡玎（右四）對於是否參選補選表示尊重黨中央。（周毓翔攝）

國民黨數名立委、民代今天下午在中央黨部召開記者會，表明力挺黨中央自提高雄市長補選人選決心，並承諾都會至少下去輔選5次。而高雄出身的國民黨不分區立委吳怡玎是否參選也成話題，對於是否參選，吳均表示要尊重黨中央與地方；有記者直問，為什麼不參選，吳反問，「誰跟你說我不參加？」

國民黨立委洪孟楷號召藍營民代共同連署，要黨中央自提人選，連署人都表明將去高雄輔選，展現團結的決心。洪孟楷強調，這場補選不是檢視韓國瑜的選舉，檢視韓國瑜已經結束了，這場選舉是比較過去這一年半，韓市府執政的正確，跟過去20年執政民進黨錯誤施政的比較之爭。

國民黨原本憂心推不出人選，不過近期地方上陸續有人表態參選，包括高雄市議員李雅靜、黃紹庭，以及前黃俊英競總國際媒體部主任曾尹儷都表態參選。而擁有財經專業經歷的國民黨不分區立委吳怡玎也被視為是「奇兵」。

對此，吳怡玎今天對於是否參加補選，強調都是尊重地方跟中央黨部。個人的意願在此時不重要，而是要展現團結，不想要黨中央在做決定前表示任何意見，因為她如何表示可能都會破壞團結，目前最重要的是團結，在黨中央或是地方黨部宣布提名人選之前，不想表達任何個人意願。

至於高雄市長補選人選如何產出比較適當？吳怡玎說，她對政治運作不熟悉，如何產出都遵照地方跟中央，不方便表示意見，很多事情是國民黨內自己先談好再公開比較好。

今天除了洪孟楷、吳怡玎外，國民黨立委孔文吉、林德福、林思銘、陳玉珍、陳以信、葉毓蘭、溫玉霞、鄭正鈐；以及台北市議員戴錫欽、張斯綱、羅智強，新北市議員葉元之、陳偉杰都到場力挺藍自推人選。洪孟楷並表示，目前藍營民代連署人已經超過40人，還會持續增加中，不能讓高雄、讓台灣只有一種聲音，國民黨必須要站出來。

(中時 )