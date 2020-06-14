台南市勞工局14日偕電氣、泥水工會志工於後壁區新港東協助獨居老者修屋，市長黃偉哲也前往感謝志工夥伴。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市政府長期推動「希望家園」政策，用心照顧弱勢朋友，勞工局14日偕電氣、泥水工會志工前往後壁區新港東協助獨居老者修屋，市長黃偉哲也前往感謝志工夥伴，長期以來和市府共同合作「有情有疼心ㄟ厝」計畫，協助許多弱勢職災勞工家庭進行房屋修繕，不僅出錢又出力，非常令人感佩。

後壁區新港東一名68歲罹患大腸癌的獨居老者，屋中的廁所馬桶嚴重傾塌不穩，廁所上方所搭蓋波浪板已破損，且屋中也無完善盥洗空間。勞工局為儘早改善居住品質，讓案主能安心養病，6月初即啟動修繕，先拆除老舊的波浪板和廁所周邊磚瓦後、埋設相關電氣管路，14日再進行浴室施工作業。

黃偉哲表示，許多貧苦無依的弱勢或獨居者，家中的家具、設備，甚至是廁所，都年久失修但卻無力修繕，泥水、電器等職業工會的志工伙伴古道熱腸，幫弱勢朋友重建家園，讓人感到這個社會有愛及溫暖，市府也特別在阿中部長來台南時，邀請工會志工伙伴一同用餐，藉此表達誠摯的感謝。

勞工局局長王鑫基表示，最近幾戶修繕案以獨居老者居多，有的身邊無子女家人，有的是家人居住遠處，因為有了志工團隊的協助，讓無力負擔修繕費用的獨居老者能住得安全、提升生活品質。「有情有疼心ㄟ厝」房屋修繕志工群與勞工局一起上山下海到各地協助房屋修繕，目前已完成113戶修繕案，未來市府也將持續和工會志工夥伴作伙，幫助疼惜更多艱苦人。

(中時 )