負重行軍訓練，隊員揹負重達25公斤裝備，行軍7.5公里，考驗體力及意志力。憲兵指揮部提供

根據軍聞社報導，為配合國防部每年辦理「狙擊手競賽」，憲兵指揮部所屬各地區指揮部，為爭取佳績於今年成立「狙擊手集訓隊」，為單位爭取榮譽。「憲兵狙擊手集訓隊」訓練內容，主要可分為五大項，分別為「負重行軍」以強化肌耐力，以及「滲透狙擊」、「濱海射擊」考驗綜合能力，另外「壓力下射擊」、「夜間射擊」以提升戰場抗壓能力，此外「城鎮變換暨掩護射擊」以肆應戰場環境、變換陣地與障礙物運用，每一位隊員不分寒暑、不論晴雨，堅持百忍地接受高強度訓練的試煉。

憲兵指揮部表示，隊員於訓練過程中，須提升滲透潛行、定向越野、偽裝滲透及陣地選定與構築等能力，並強化敵情蒐集、目標辨識及高壓作戰環境適應等職能，以提高戰場存活率，其訓練的複雜程度與艱辛非一般人所能體會。

憲兵指揮部指出，在「滲透狙擊」，隊員們須身著偽裝服，完成臉部及裝備偽裝，以及揹負個人武器裝備，發揮定向越野能力，在240分鐘內完成1600公尺的滲透潛行，在抵達射擊陣地後，更須於限時180秒內完成2個目標物射擊，為最接近模擬戰場的高壓競賽項目。

此外，在「負重行軍」中，狙擊手與觀測手不僅要揹負重達25公斤的武器裝備行軍，更因有時限壓力，過程中靈活運用間歇跑，以增進心肺耐力與雙腿肌耐力，並於射擊陣地輪流實施目標物狙擊，進而強化接戰能力。

國防部「109年國軍狙擊手競賽」預於今年9月中旬展開，各軍種均展開訓練，希望年度「狙擊手競賽」中獲取佳績，爭取團隊及個人的最佳成績與榮耀。

(中時 )