嘉義市日環食天文活動試飛遙控無人機表演秀，無人機待飛中。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市日環食天文活動 ，有遙控無人機表演秀，近日加緊排練試飛。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市日環食天文活動 ，委由虎尾科大團隊表演遙控無人機夜空秀。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

嘉義市日環食活動請到天文大師來開講。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉義傳真）

日月地三星連線「日環食」天文奇景6月21日上映，嘉義市位於環食帶上，是最棒的觀賞地點，迎接日環食盛會，嘉義市政府20日特別在北香湖公園安排「無人機飛舞秀」、天文學大師講座，不管是不是天文迷，千萬別錯過。

教育處表示，是嘉義市首次夜空無人機秀，將有64架遙控無人機在北香湖公園湖面上空，飛出2020、0621、愛心、Taiwan、Chiayi、噴水圓環吳明捷投球、日環食與虎尾科大等8個圖案。

無人機將將在湖面上空約20至120公尺之間，來回優雅地展演2次，每次8分鐘、變化8個圖案，來展現嘉義市之美，表演時間是20日晚間18點50分至19點00分、21點05分到21點15分。

運用排列線條、不同的顏色，呈現2D影像效果，例如「愛心」圖案從最內圈閃耀到外圈，就像是愛心在天空閃爍；也會利用顏色排列出日環食「月亮接近太陽」過程，當晚嘉義市將有繁星點點的美麗夜空。

市長黃敏惠重視推廣天文科普，市府安排2場天文大師講座，20日由中央大學天文所博士李昫岱教授主講「日環食與太陽系」，21日由國立自然科學博物館館長孫維新演講「大自然的變態與常態─日食的歷史與科學」，2場現場聽講都已秒殺額滿，將開網路直播分享更多人。

教育處長林立生說，無人機展演秀安排在大師講座第1場的開場與結尾，歡迎民眾於20日晚間6點半到北香湖公園聆聽大師講座，並觀賞精采的無人機夜空秀。

(中時 )