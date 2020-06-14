大陸近期發佈涉及購房補貼人才政策的城市數量不斷擴大。上海市青浦區日前發佈「青峰1＋5＋X」人才政策，對產業人才購房最高補貼500萬元。據中原地產統計，截至6月上旬，今年以來超過百座城發佈人才政策，且有超過80個城市發佈的政策涉及購房補貼，例如杭州最高達到800萬元（人民幣，下同）。

業內人士指出，吸引人才成為城市競爭的重要手段。同時，人才政策成為房地產政策調控的一個視窗，預計2020年發佈人才政策的城市會繼續增加。中原地產首席分析師張大偉指出，人才政策成為房地產政策調控的一個窗口，2020年發佈人才政策的城市會增多。但是對於地方需要的人才，應與產業政策掛鉤，引進人才居住應以保障型住房為主。

盤點近期相關補貼確實不少。6月8日上海市青浦區政府就發佈「青峰1＋5＋X」人才政策。聚焦重點產業領域，推出高層次產業人才和農業產業人才激勵政策，對產業人才補貼標準進一步提高，購房補貼從原來最高150萬元提到最高500萬元。

另外看到南京市江北新區日前也發不《江北新區（自貿區）促進區塊鏈產業發展若干政策措施》，對於區塊鏈頂尖人才，經認定的可享最高500萬元項目扶持和最高300萬元購房補貼。

(旺報 )