大學申請日前放榜，台北市教育局認助清寒學生基金會，為表揚考取優質學校的學生，特別在14日舉辦感恩茶會，頒發5000元獎學金給優秀的學生，並邀請認助人一同參與分享喜悅。就讀建國中學的蘇以恩，國三開始就獨自照顧罹癌母親，仍努力求學奮發向上，今年如願考取台大資工系，孝行足為他人表率，更榮獲總統教育獎。

就讀建國中學的蘇以恩，從小和母親相依為命，但在國三時，母親罹患癌症，母親也因心臟無力無法繼續治療，只能在家休養，蘇以恩竭盡心力的陪伴母親，承擔照護的責任，為了改善家境，也爭取校園打工機會；另外，就讀啟聰學校的吳岱倫，也克服聽覺受損的困境，錄取台北科技大學工業設計科。

北市教育局長曾燦金指出，基金會長期幫助需要幫助的同學，今年基金會251位畢業生，已知29位上榜、12人考取國立大學，台灣社會最需要培育的就是「利他」和「同理心」，學校教育對於生病的人都是關懷，但也有少數人面對生病的是很害怕的，應該要教育學生建立同理心。

蘇以恩說，有基金會的補助，才能在求學路上更加順遂，勇敢面對生命中的挫折，這一路有社會的扶植，才能讓我順利錄取台大等校，感謝社會的良善風氣，有天學有所成，一定會貢獻社會，幫助需要幫助的人。

北市教育局表示，只要就讀北市的學校，從國小到高中都可以申請認助，截至今年至4月止，已認助1491位學生，認助項目包含每學期國立學校學費5000元、私立學校學費1萬元；以及國中小學生每月生活費2000元、高中生每月生活費3000元。

(中時 )