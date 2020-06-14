定延出賣子瑜私下一面。(圖／翻攝IG)

南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜，不僅人美心善，呆萌個性更是受到粉絲喜愛，身為團隊的忙内(指年紀最小)，集姐姐們的寵愛於一身，今(14日)是她21歲生日（南韓年紀為22歲），MOMO、志效、彩瑛都特別大放送手機裡子瑜的私照，其中定延更曝光她打呵欠、翻白眼的逗趣崩壞照，笑翻一票網友。

子瑜今迎來一年一度的生日，MOMO率先在官方社群PO文，祝漂亮的她生日快樂，並曝光她素顏零濾鏡的照片，依舊清秀漂亮，還有她雖然躺著，但也沒有擠出下巴肉，完全認證360度零死角美貌，另外志效和彩瑛除了美照外，更曬出她私下可愛的影片，超萌畫面融化不少粉絲。

子瑜搞笑翻白眼。(圖／翻攝自IG)

此外，定延除了美照外，還PO出與眾不同的照片，有子瑜張開嘴巴打了個大哈欠，還有表演翻白眼的影片，更用特效讓自己長滿落腮鬍，完全放開自我不做作的模樣，讓網友都笑翻，直呼「定延真的很會」、「最精彩的總是在姐姐的手機裡」。

在 Instagram 查看這則貼文 쯔위야 생일축하한다!!!!!!!!!!!!! TWICE（@twicetagram）分享的貼文 於 PDT 2020 年 6月 月 13 日 下午 9:28 張貼

(中時電子報)