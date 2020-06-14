在疫情影響下，大陸多地的住房公積金支持租房力度在加大。比如，15日起，山東濰坊將提高租賃自住住房提取住房公積金額度，符合租賃自住住房提取住房公積金條件的承租人及其配偶，按照固定額度提取的，職工及其配偶提取總額度由每年8千（人民幣，下同）提高到每年12000元；按租金實際發生額提取的，依據發票實際房租金額提取。

《21世紀經濟報導》指出，廣西玉林市住房公積金管理中心近日提出，針對疫情期間支付房租壓力較大的租房職工，住房公積金由原來每年提取一次調整為可逐月提取（截至9月30日）。

哈爾濱公積金中心也在不久前提出將陸續出台10項惠民舉措，其中之一就是提高住房公積金支付公共租賃住房租金提取額度，有效緩解租住公租房職工家庭經濟壓力，市區（包括呼蘭、阿城、雙城）為每年每戶1萬8000元，縣市1萬每年每戶2000元。

更早前的3月，濟南提出，職工個人租賃商品房定額提取額度由每人每次9600元提高至12000元，從4月1日起執行。

4月瀋陽提出，職工家庭租賃商品住房提取住房公積金，以承租房屋所在地為標準：房屋坐落地址在瀋陽市區的，限額由每月1200元提高至每月1400元；房屋坐落地址在4個縣（區、市）的，限額由每月800元提高至950元。

東莞則在5月提出，將租住提取公積金比例上限提高至70％、額度上限提高至每月1800元。

大陸住建部官網12日發布了《全國住房公積金2019年年度報告》，這個報告由大陸住建部、大陸財政部和中國人民銀行（大陸央行）聯合印發，報告指出，去年，大陸住房租賃提取金額937.83億元，比上年增長28.40％，占當年提取金額的比例逐年上漲；住房租賃提取人數1013.82萬人，比上年增長32.28％。

(旺報 )