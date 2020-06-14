日前大陸全國人大會議正式通過「港版國安法」，雖草案尚未出爐，但警隊已開始著手研究成立專責隊伍，準備在「港版國安法」實施後立刻能展開執法。香港保安局局長李家超今日表示，「港版國安法」的執法警員須通過品格審查，還要滿足對港忠誠度等多項條件。

李家超在節目專訪中透露，港版國安法的專責實際人選，會依照將來公布的條文要求來決定。隊伍成員封面，則需具備高強的分析與洞悉能力，並且要通過品格審查、確保成員對於香港的忠誠度，和對維護國家安全的看法及理念符合當局要求，另外，成員也有義務遵守保密原則。

李家超另外提到，並非要在條例生效首日作出拘捕行動才算執法，警隊新設立專責隊伍，就是為更好來落實法律，這亦是大陸全國人大決議的一部分。

至於在執法層面上，李家超以澳門為例子指出，可以設立直接向特首匯報的國家安全委員會；不過對於中央是否應在港設立國安機構的問題，他則回應稱，這應按中央需求決定，一切會予以尊重。

(中時 )