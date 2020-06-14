台中市南屯區水肥資源處理中心設置30多年來，當地從早期綠油油農田變成大廈林立，因附近惡臭四溢引起民眾強烈不滿！市議員張耀中、何文海為民請命要求環保局應儘速搬遷，以免對市容發展產生負面影響。台中市環保局表示，已加強現場操作及汙染管控維護周邊環境品質。

張耀中指出，南屯區水肥廠民國60多年啟用，並在97年擴廠提升進場容量，當地居民常反映水肥處理異味外洩，導致附近臭不可聞；縣市合併後歷任3任市長問題衣然未解，市府為平息居民反彈聲浪，經由市議會決議，研擬回饋金機制來彌補地方建設需求。

何文海抨擊說，南屯水肥廠分區是政府機關用地，政府長期帶頭違規，違反分區使用；隨著都市發展，南屯已成為人口、民宅密集度高的市中心，每天水肥車大排長龍等待進出，經過大樓林立的繁榮區，惡臭四溢，不但造成周遭餐廳倒閉，就連附近房地產也漲不起來，嚴重影響居民生活應儘速遷移。

台中已設置文山水資源回收中心，張耀中、何文海呼籲水肥處理應併入汙水下水道系統為最佳處理方式，市府應將水肥廠納入文山水資源回收中心一併處理，才是治本之道。

都發局指出，水肥中心於2008年完工，由環保署補助改建，土地為市府所有，管理者為環保局，領有合法建造執照及使用執照，並核准作水肥廠符合土地使用分區管制規定。

環保局表示，南屯水肥中心為台中市唯一一座水肥處理廠，如24小時運轉，每日處理量可達500噸，因周邊居民要求遷廠，目前縮短營運時間，每日處理約400噸水肥，已無法負荷市民所產生的水肥；短期內仍有營運必要，環保局已加強現場操作及汙染管控，維護周邊環境品質。

(中時 )