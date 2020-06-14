全國目前僅台北市與台中市、新竹市、台南市、高雄市有水肥處理廠，其他縣市水肥根本無法處理，甚至有些縣市連丙級水肥清運業者都沒有；私人水肥清運業者到處流竄，推測可能交給農民施肥或被偷倒在排水溝、河川與海洋等，不僅汙染環境，甚至危害人體健康，權責單位應重視問題嚴重性。水資中心附設水肥投入口才能標本兼治。

過去農業社會有所謂「肥水不落外人田」，隨著工商業社會興起，農地減少，水肥需求量降低；環保署擔心再利用造成環境衛生問題，要求做為肥料之用必須經過申請，無法再利用的情況下，水肥去處成為一大難題。

水肥亂排除產生臭味、造成蚊蟲、蟑螂、老鼠滋生，進而影響生活環境，最嚴重的還是糞便中有大腸桿菌等微生物與致病菌，透過水媒散播疾病；甚至有研究發現水體中有腸病毒，是否與水肥亂倒有關？專家認為有此風險，但應進一步調查，才能瞭解因果關係。

台中市政府環保局指出，因工業區廢水處理容受程度較高，環保局已請擁有汙水處理廠或相關水處理設施的工業區，優先自行接收區內廠商水肥，目前已有科技部中部科學工業園區完成水肥接收設施，協助分散處理。

水利局強調，因水肥濃度遠超過一般水資源回收中心的設計濃度，目前由水肥中心初步處理後，再經專管送至水資中心後續處理；該局正積極推動汙水接管倍增計畫，減少水肥產生量；台中市汙水下水道普及率從2018年底的17.8％、17.3萬戶，提升至今年5月的21.43％、超過21萬戶，從六都第五躍至第四。

(中時 )