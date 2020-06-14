嘉義市長黃敏惠跟嘉義家扶中心受扶助親子一起立蛋，體驗端午習俗。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠、議員們跟嘉義家扶中心的受扶助親子包粽子。（廖素慧攝）

端午節將近，嘉義家庭扶助中心14日揪近百名弱勢家庭包粽子，共享天倫樂趣，照顧失明父親的高中生阿祥跟志工阿嬤學包粽子，回家要親手包粽子給父親吃，市長黃敏惠說，逢年過節親人一起做美食，把親情融入傳統文化裡，最美味。

嘉義家扶中心獲得善心人士與單位團體贊助粽葉、豬肉、香菇、蝦米及鹹鴨蛋等食材，揪40戶家庭92名親子，一起包粽子體驗端午節習俗及傳統文化，由義工指導、幫忙，親子雖然手忙腳亂，但熟能生巧，多包幾次以後，也都能包好2串40顆肉粽，粽香滿場。

受扶助的高中生阿祥，照顧雙眼失明的父親生活起居，他就讀餐飲科，平常負責煮飯菜，爸爸常誇獎他的廚藝，他特別讓爸爸吃到自己親手包的粽子，跟志工阿嬤學習如何包粽、綁粽，反覆練習之後，當起黃敏惠市長的小老師，幫忙勇媽市長包粽子。

勇媽市長稱讚阿祥學得快、有耐心、表達能力好，阿祥有點害羞，但他很開心能跟市長一起包粽子，還能把2大串滿滿的粽子，帶回去給爸爸吃，覺得很有意義。

黃敏惠表示，端午節快到了，家家戶戶飄粽香，厝邊隔壁大家作伙準備食材包粽子，是每個家庭最溫馨美好的氣氛，最有溫度的文化傳承，感謝家扶中心揪大家包粽子，還準備了香包、立蛋活動，讓端午節文化的好習俗融入親情裡，粽子更美味了。

(中時 )