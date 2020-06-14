位在澳洲雪梨市海德公園(Hyde Park)的英國探險家詹姆斯·庫克（James Cook）雕像在當地時間週日清晨遭到抗爭者噴塗破壞，澳洲警方很快逮補了兩名20歲的女子，以破壞公物拘留。

路透社報導，新南威爾斯警方在當地時間凌晨4點發現海德公園的庫克雕像被亂塗亂畫，然後逮捕了2名20多歲的年輕女性。警方在一份聲明中說，她們有攜帶一只裝有許多噴漆罐的袋子，因此是以現行犯的身分被捕，並將被指控破壞公物，並且不得保釋 。

在美國發生佛洛伊德（George Floyd）被警察壓制致死事件後，全球反種族主義抗議者走上街頭，許多抗爭者開始針對歐洲帝國時代的建築與英雄雕像破壞，包括英國帝國的支持者塞西爾·羅德斯（Cecil Rhodes）、發現美洲的哥倫布（Christopher Columbus），還有比利時國王的利奧波德二世（King Leopold II），他們的雕像受到攻擊。最新的一起事件是庫克船長的雕像。

庫克船長是18世紀的英國探險家、航海家，他3度航行太平洋，首度發現澳洲、紐西蘭，夏威夷群島等地，對於航海技術、營養學、科學調查，都有很大的貢獻。許多太平洋的地點是庫克命名的，比如北美洲阿拉斯的庫克灣，南太平洋的庫克群島，以及紐西蘭北島與南島之間的庫克海峽。

同時庫克船長也有不少負面評語，一種看法認為，他對於新發現島嶼的原住民，多半是以絕對的武力逼迫對方幫助，並且庫克艦隊也把一些文明世界的疫病與老鼠，帶到那些新世界，造成健康與生態浩劫，他最後最後死在夏威夷，原因是艦隊在夏威夷與原住民發生衝突，遭到原住民打死，衝突原因仍是學術爭議的話題。

鑑於庫克船長的在傑出貢獻，許多地方都有他的雕像，除了海德公園，英國倫敦也有。

澳洲警方發言人說，公園工作人員在周日早上，迅速清理了雕像。

(中時電子報)