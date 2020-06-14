前高雄市長韓國瑜過去代表國民黨競選總統大位時，曾在全台各地做「街頭民調」的挺韓Youtuber「桃園孫先生」，近日在韓國瑜被罷免後，他沉澱幾天後，重新在街頭做起民調，昨再現身桃園做街頭民調，結果出爐後，網友忍不住驚呼，「有一個政黨蠻強的！」。

桃園孫先生昨(13日)在社群平台Youtube直播做街訪，此次街訪以「政黨支持度」做調查，在桃園火車站前站台灣銀行門口的1個多小時做下來，最後結果以「國民黨4票、民進黨14票、時代力量1票、民眾黨7票」結束。

相關結果被轉PO到批踢踢論壇，網友chun0303發文表示，「民眾黨好強啊！現在不只強過時力，還小贏過國民黨，若跟國民黨合作，已經可以跟民進黨分庭抗禮了，說不定因為這樣高雄民眾黨也有機會了」。

其他網友則認為，「這當民眾黨內部民調看就夠了」、「唯一支持孫先生」、「街訪民調唯一清流」、「這民調就看爽的，樣本太少了，且本身就有機構效應的問題」、「他還敢做民調？」，也有網友驚訝「國民黨的票也太慘不忍賭」。

(中時電子報)