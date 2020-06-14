香港財政司司長陳茂波14日在網誌上表示，近期就業情況持續惡化，香港的失業率無可避免會由4月份的5.2％進一步攀升，可能會超過2009年金融海嘯期間最差的情況，總失業人數或見15年來最高。

隨著近期香港疫情大致緩和及逐步受控，巿民開始恢復外出；政府推出的1萬港元現金發放計劃將於21日開始接受登記，款項也將在下月初陸續發放到市民手上。這兩項利好因素在時間上的重疊，有望改善消費景氣，甚至造就另類的「消費時點」。

他續稱，1萬港元現金發放計劃有助增強消費意欲，部分海外國家的疫情仍較反覆，市民現階段也較長時間留港，造就有利本地消費的空間。而現金發放計劃總規模約700億港元，幾乎相等於香港3個月零售銷售貨值的規模，即使市民僅花掉當中的一部分，相信都可對香港經濟帶來一定的提振作用。

陳茂波指出，香港的失業率無可避免會由4月份的5.2％進一步攀升，若在此時此刻仍以不同的藉口作出各種暴力衝擊的行為，無異於直接摧毀這些中小企及打工族的喘息空間，希望大家暫時放下矛盾，聚焦應對經濟難題，讓收入減少的市民和正陷財困的企業，能有改善收入的空間。

(工商 )