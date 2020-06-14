東方航空擬揪團出資 共同設立三亞國際航空 17:162020/06/14 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸三大航空公司之一的東方航空在14日宣布，公司與海南省交通投資公司、三亞發展公司、吉祥航空及攜程旅遊網路技術公司在海口市簽署協議，意欲共同出資設立三亞國際航空公司。 三亞國際航空未來註冊資本為人民幣30～60億元，其中，東航佔51％、海南省交通投資佔10％、三亞發展佔10％、吉祥航空佔15％、攜程旅遊網路技術佔14％。 (工商 ) #三亞 #東方航空 也許您會感興趣 兩岸熱門新聞 「熔斷指令」上膛 中國南方航空先中槍 - 兩岸 - 工商 北京新冠疫情為何反彈？疾控專家提出2種可能 - 兩岸 北京「非常時期」！市場休市民眾搶菜 陸疾控專家：暫不要吃生鮭魚 - 兩岸 最強養成術！40歲熟女嫁「閨蜜的兒子」 姊妹秒變婆媳 - 兩岸 陸計劃5年內打造首條北京─莫斯科量子通信線路 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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