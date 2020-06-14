大陸三大航空公司之一的東方航空在14日宣布，公司與海南省交通投資公司、三亞發展公司、吉祥航空及攜程旅遊網路技術公司在海口市簽署協議，意欲共同出資設立三亞國際航空公司。

三亞國際航空未來註冊資本為人民幣30～60億元，其中，東航佔51％、海南省交通投資佔10％、三亞發展佔10％、吉祥航空佔15％、攜程旅遊網路技術佔14％。

(工商 )