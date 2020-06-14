高雄前市長韓國瑜被罷免後，代理市長楊明州13日宣誓就職，副市長由參事王世芳代理，如今各局處首長也都由參事、參議、副局長、主任秘書代理，14日生效。

行政暨國際處處長由參事蔡淑貞代理。

民政局局長由參議駱邦吉代理。

財政局局長由副局長曾美妙代理。

教育局局長由副局長陳佩汝代理。

經濟發展局局長由副局長王宏榮代理。

海洋局局長由副局長黃登福代理。

農業局局長由副局長王正一代理。

觀光局局長由副局長邱俊龍代理。

都市發展局局長由副局長蘇俊傑代理。

工務局局長由副局長黃榮慶代理。

水利局局長由參事蔡長展代理。

社會局局長由副局長謝琍琍代理。

勞工局局長由副局長陳石圍代理。

消防局局長由副局長蔡致模代理。

衛生局局長由副局長林盟喬代理。

環境保護局局長由副局長張瑞琿代理。

捷運工程局局長由副局長吳嘉昌代理。

文化局局長由副局長林尚瑛代理。

交通局局長由副局長張淑娟代理。

法制局局長由副局長白瑞龍代理。

地政局局長由副局長陳冠福代理。

新聞局局長由參議簡美玲代理。

毒品防制局局長由顧問鄭介松代理。

運動發展局局長由副局長周明鎮代理。

青年局局長由副局長顏己喨代理。

研究發展考核委員會主任委員由副主任委員朱瑞成代理。

原住民事務委員會主任委員由副主任委員陳幸雄代理。

客家事務委員會主任委員由主任秘書陳華英代理。

(中時 )