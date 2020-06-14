許志安與鄭秀文歷經分合終於步入禮堂，然夢幻婚姻卻在2018年遭受重大考驗，許志安被拍到與小自己22歲的港姐女星在計程車上激吻偷情，雖然聲淚俱下開記者會道歉，然形象崩盤不復返，在事件發生後至今已從幕前消失14個月，今港媒傳出，許志安為謀求復出，已接下某嘉賓工作，為正式回歸試水溫。

許志安終於要重返演藝圈？香港《壹週刊》報導，許志安將中斷停工，接下擔任ViuTV網路音樂節目《Chill Club》的嘉賓，靠上節目唱歌來試水溫，他的星友鄧建明也認為許志安很適合這節目，但澄清不是他幫好友跟節目之間牽線，而節目監製葉子文則暫無回應，主持人駱振偉則說完全沒收到風聲，解釋自己連錄三天要跟非常多人合唱，因此平常不會特別詢問出演嘉賓身分。

然有知情人士透露，許志安確定會出演《Chill Club》節目，理由是今年適逢寶麗金唱片50周年，許志安曾是旗下歌手，因此相關單位希望他能在節目獻唱廣東樂壇經典歌曲，據悉許志安將會在節目中獨唱、合唱個一首，還有傳他將開記者會，交代停工這段期間的近況發展。

(中時電子報)