美國與伊朗關係持續緊張，2020年美國總統選舉候選人對伊朗的態度也成為關注焦點。伊朗外長札瑞夫13日接受訪問時表示，美國總統川普對伊朗的「極限施壓」政策已失敗，但川普連任總統的機會仍然很大。

札瑞夫表示：「人類科學史上最大的錯誤就是去預測，特別是在不穩定又嚴峻的形勢下。但請允許我冒昧預測，川普的連任機會仍然高過50％。」他認為，川普的連任機會已較4至5個月前大為降低，但他掌握30％至35％的鐵票，因此還是有勝算。最近多項美國民意調查族顯示，川普的支持度落後競選對手、前副總統拜登。

札瑞夫指出，川普應該也知道自己的極限施壓政策已經失敗，且應該不再相信伊朗會崩潰，他只是在重複犯錯。他猜測，美方知道自己犯錯了，卻不知如何改過。

川普2019年宣布美國退出《伊朗核協議》，並重啟制裁、打擊該國經濟，讓兩國關係再度惡化。伊朗也決定不再遵守協議，不再在濃縮離心機數量、濃縮鈾庫存量，以及核子活動的研究與開發上受到限制。川普本月更揚言，如果伊朗領導人認為他會在今年的美國總統大選中落敗，那就是個錯誤，呼籲他們不要等到選後再與美國談協議。

伊朗外交部當時回應，伊朗不會根據美國內部的事件，如總統選舉以決定國內政策。

(中時 )