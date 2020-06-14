「幸福臺九」特展傳述客家人遷徙故事，傳承客家歷史文化，「金泰和」柑仔店與周圍的展品，喚起鄉親們的兒時記憶。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉公所商借玉里協天宮歷年甲子義民爺牌位，「坐鎮」吉安鄉好客藝術村Hakka生活館，結合「幸福臺九-耕山耕田，桐花若雪，築夢縱谷」地景特展，邀請民眾進入時光隧道，回到30年前的客家庄享受傳統客家情。

好客藝術村展出的義民爺牌位，原供奉於玉里協天宮，10年前廟宇整修，並將退神後的排位保存至文物館中，直至今日重新對外展出。文史工作者葉柏強說，這片義民爺牌位是花縣最老的一個，1960年代因玉里客家人多，從西部移請牌位供奉，最後經擲筊決定常駐玉里。

文獻記載，當時林爽文部隊滋擾許多客家庄，當地客家人遂面組成義勇軍保衛家園，不少人因此不幸戰死。事件平定後，地方人士收埋戰死者，在枋寮建廟，乾隆皇帝賜「褒忠」二字，取名為「褒忠義民亭」。對客家人來說，義民爺經過皇帝御書敕贈「褒忠」，是保佑家園、庇護百姓的神明，客家人到台各地定居會伴隨義民爺信仰，因此開啟了花縣義民爺的信仰。

「幸福臺九」特展傳述客家人遷徙故事，傳承客家歷史文化，讓後代了解先民開墾與捍衛家園的辛勤，展中的「金泰和」柑仔店，旁邊貼著「有電勿近」的懷舊電桿，也喚起鄉親們的兒時記憶。

吉安鄉長游淑貞說，早年柑仔店扮演當地物資與鄰里間的交流中心，婆媽們在這邊交換八卦、小孩在這抽糖果，大人來這買包菸後回家，甚至家中柴米油鹽醬醋茶皆可在此解決，十分具客庄人情味。

游淑貞說，隨著時代變遷，充滿濃厚人情味的柑仔店，提醒著我們「家鄉」永遠等待遊子歸來，懷舊電桿的燈照是指引回家的路，永遠引領人們回到溫暖的家。

(中時 )