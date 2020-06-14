高雄市長補選，國民黨要派誰出征？有人主張藍白合作，也有人堅持要派國民黨自己人馬出戰。而知名作家吳祥輝認為，至少要派出年輕在地的政治素人，才可以對抗陳其邁，畢竟陳其邁已經50幾歲了！

國民黨今年初總統大選慘敗，6月又遭逢罷韓，聲望和士氣盪到谷底，而民眾黨拋出「藍白合作」，讓國民黨又陷入掙扎，黨內對於藍白合作的反應兩極。

有認為，當自己實力有限，「敵人的敵人」未嘗不能是朋友；透過藍白結盟以增強自己力量，為台灣民眾保有政治上的另一個選擇，又未嘗不是一個靈活的思考方向。

不過，國民黨多名立委、市議員今日連署挺國民黨自提高雄市長補選候選人，台北市議員羅智強表示，國民黨沒有悲觀的權利，這次補選更沒有放棄的本錢，呼籲黨中央盡快布局確認高雄市長候選人。

而「拒絕聯考的小子」知名作家吳祥輝則在臉書建議，高雄市長補選，國民黨推出的候選人必須符合以下條件：

1，年輕

陳定南當宜蘭縣長38歲

游錫堃當宜蘭縣長41歲

陳水扁當台北市長44歲

林右昌當基隆市長43歲

林智堅當新竹市長39歲

國民黨派得出這種年紀的候選人嗎？這個就可以尬一下陳其邁，因為陳其邁已經50幾歲。

2，生於高雄 長於高雄

高雄人在全台灣最大的恥辱就是從王玉雲之後40年，沒有能力培養個當地人才當市長。所有的市長都是空降到高雄。陳其邁生於基隆，長於高雄。派個土生土長的尬一下，看高雄的風水有能力生個自己的市長嗎？

3，學經歷

不要學者，學者在台灣已經被證明不是治國治市的幹才，台灣優秀的治國治市人才都沒有博士學位，如果是一路由高雄教育體系栽培出來的人才就最讚。吳祥輝強調，台北下去的博士 或政治人物，特別是市長，根本從心底就瞧不起高雄人，懂嗎？

4，忌二代。來個靠自己本事起家的年輕市長才能和年輕人有同理心。

5，素人

高雄國民黨完全沒有政治人才，不要懷疑。好議員有，好學者有，好技術官僚有，好政治人才沒見過。

6，即戰力

馬上可以上戰場，可以完全不依靠國民黨中央黨部和高雄市黨部，就能高雄全市38區作戰。

(中時電子報)