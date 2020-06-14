高雄市某中學驚傳單一班級有15名、佔一半學生出現疑似發燒、喉嚨痛、漚吐等上呼吸道群聚感染，衛生局緊急採檢4名學生檢體送驗，指揮中心發言人莊人祥表示，經採檢後，高雄上呼吸道群聚，4支檢體送昆陽，檢出3位鼻病毒陽性，另一位未驗出。因此，這起中學學生上呼吸道群聚確認為一般，感冒病毒鼻病毒感染。

(中時 )