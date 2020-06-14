高雄15生群聚感染 指揮中心證實：鼻病毒感染 16:382020/06/14 中時 鄭郁蓁 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 指揮中心發言人莊人祥證實，上呼吸道群聚確認為鼻病毒。（本報系資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市某中學驚傳單一班級有15名、佔一半學生出現疑似發燒、喉嚨痛、漚吐等上呼吸道群聚感染，衛生局緊急採檢4名學生檢體送驗，指揮中心發言人莊人祥表示，經採檢後，高雄上呼吸道群聚，4支檢體送昆陽，檢出3位鼻病毒陽性，另一位未驗出。因此，這起中學學生上呼吸道群聚確認為一般，感冒病毒鼻病毒感染。 (中時 ) #上呼吸道 #高雄 #群聚感染 #指揮中心 #採檢 也許您會感興趣 推薦閱讀 連59天無本土案例 指揮中心擺「鴨蛋」慶祝 13:502020/06/10 生活 不必再三採陰 指揮中心將決議二採陰解除隔離 14:222020/06/10 生活 商務人員來台 指揮中心：長期停留仍要居檢14天 14:382020/06/10 生活 神秘電波快速爆發！157日規律性運作 恐來自外星文明 17:472020/06/10 國際 賴聲川女婿來台受阻 中央流行疫情指揮中心：已請外館了解 22:132020/06/11 政治 中藥能防新冠？中醫要指揮中心背書 張上淳回9字 22:192020/06/11 生活 高市某校同班15人上呼吸道感染 衛生局採檢送驗 12:482020/06/13 生活 高市上呼吸道群聚疑似個案 指揮中心回應了 13:202020/06/13 生活 死前3秒想起15歲…他的一生太寫實 觸動上萬網友 07:022020/06/14 社會 高雄同班15學生群聚感染 指揮中心：已確定是這款病毒 12:282020/06/14 生活 生活熱門新聞 拿400請閨蜜幫買彩券...幸運女中頭獎3300萬 真相曝光她崩潰了 - 生活 想省錢去好市多or全聯最划算？內行給中肯答案 - 生活 韓國實測氣炸鍋恐致癌！專家曝原因在… - 生活 高雄同班15學生群聚感染 指揮中心：已確定是這款病毒 - 生活 陳時中也救不了！強推醫材上限燒到小英 挺蔡醫師群組爆退群潮 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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