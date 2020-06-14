娛樂8點半》演藝圈五光十色，不少女星愛情、事業兩得意，不是嫁給高顏值男神，就是嫁入豪門，讓人不禁欣羨「人美真好」，然也不是所有人都好運當頭，90年代樂壇歌姬華原朋美，情路之坎坷，連演藝路都被愛情拖累，被日本民眾公認是藝界人美命不美代表。

即使是鎂光燈寵兒，不代表就是好命人，日本知名網站「Venus Tap」曾公布一項票選統計，公布「紅顏歹命女星排行榜」，傳奇女星中森明菜、宮澤理惠入榜不意外，卻赫然發現緊追其後的，是讓濱崎步都尊崇的前輩、小室家族力捧當家女星華原朋美。

曾推出〈I'm proud〉、〈I BELIEVE〉、《LOVE BRACE》、《storytelling》等百萬銷售單曲及專輯的華原朋美，堪稱音樂教父小室哲哉旗下最強王牌，被封為「平成歌姬」，也被小室盛讚擁有「刺激淚腺的歌聲」，其一舉一動在當年都被當成效法標竿，「カハラー」(華原現象)這一專有名詞，正是專指華原朋美的存在。

可是當離開了鎂光燈時，華原朋美就是個為愛而生的癡情女孩，當年在電視台當跑龍套臨時演員的她，邂逅了「伯樂」小室哲哉，小室找到音樂路上待琢磨的寶石，也愛上自己挖掘出的寶藏，華原朋美戀上恩師，與之交往多年，對愛情之投入，連歌迷、粉絲都看得出來，開玩笑說小朋(華原朋美暱稱)跟小室交往根本「身心靈全投入」。

小室哲哉跟弟子華原朋美交往多年，最終是男方提分手。(中時資料照片)

這段相差16歲的感情穩定交多年，始終未能修成正果，最終是小室哲哉單方面宣布了分手，華原朋美整個人生都崩塌了，甚至一度想用輕生來挽回她認為的靈魂伴侶，面對媒體一面倒批評，小室哲哉破天荒公開談論感情事，嘆息男女情愛不代表一定順利，盼華原朋美快點看開，「人生路漫漫，痛苦很快就會過去」，作為補償，他會繼續在音樂事業上幫助舊愛。

所以華原朋美聽進去了？答案顯然是否定的，華原朋美崩潰，分手後性情大變，情傷的她爆出藥物成癮、自殘負面新聞，甚至傳出精神失常，事業也就此沉寂，一度宣告引退，接著被原東家解雇，日正當中的演藝事業宣告終結，5年後，華原朋美終於戒癮、艱難復出，然人氣已無法回到當年盛況，42歲時，甚至一度傳出密謀推出全裸寫真炒話題，處境艱辛。

直到2016年6月，華原朋美雖事業沒有大起色，但卻有了新對象，認愛小7歲企業家，傳跟朋友透露有想婚的感覺，只是開心的時光沒多久，兩人分手，她健康又出狀況，而2018年9月，華原朋美突宣布未婚懷孕，孩子的爸相傳是在外商公司上班的普通人，身分成謎。

華原朋美去年生下孩子，成了未婚媽媽。(取材自華原朋美IG)

雖華原朋美因未婚懷孕情況引來耳語，但原生家庭財力雄厚，哥哥們的年營業額約有60億日幣，在得到家人的全力支持下，他決定在45歲成為單親媽，更表示因為有了小孩，「對過去經歷的一切變得很感激」，很開心地跟粉絲說之後仍想繼續唱歌給大家聽，而她去年8月順利生下女兒，終於過上平凡的小確幸生活。

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(中時電子報)