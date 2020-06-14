新冠疫情趨緩，國內也在6月7日開始大解封，對此，台北市長柯文哲6月7日到台中接受廣播專訪時預期，新冠病毒疫情11月會捲土重來，他也說台灣因為是海島國家鎖國後守住第一波疫情，但成功為失敗之母，他擔心如果鬆懈了，等到秋冬疫情再回來，那時如果我們很鬆懈、就會踢到鐵板。

柯文哲6月7日到台中廣播接受專訪，節目於14日播出，在節目中談到新冠疫情時，他以他的醫學經驗預測11月疫情會捲土重來，他指稱，基本上新冠病毒還是比較像流感，所以在秋冬機會比較多，現在已經到了六月，北半球進入夏季，而南半球開始進入冬季，所以目前這些新冠肺炎新增確診人數最多的地方都在南半球，像巴西、印度，大概要等到十一月以後，北半球開始要進入冬季的時候，它還會再跑回來。

柯文哲說，他每天都看兩個數字，一是昨天全世界新增幾個案例？第二個是昨天美國新增幾個案例？最近這是一個禮拜，全世界每天都在增加8萬到10萬確診病例，當全世界每天增加10萬的時候表示疫情還在燒；他也說，台灣因為是海島國家，因為鎖住了，所以比較沒有問題，但邊境一開，如果每天全世界增加十萬，疫情就會跑進來。

柯文哲也說，他看美國，連續超過兩個禮拜來每天新增確診數都在兩萬左右，美國是世界最大的國家，一旦出問題，整個世界局勢都會出現變化，問題是美國人自由慣了，沒辦法很嚴格的封住。他認為美國在暑假的時候如果沒有辦法把新增確診人數壓到最低，像這樣每天新增兩萬、兩萬，進入冬季，感染人數就會再往上爬。

柯文哲強調，這個疫情沒有那麼簡單，他也說，成功為失敗之本，台灣防疫第一波是很成功，等到第二波，開始進入秋冬季，病毒在會再回來，那時如果很鬆懈、就會踢到鐵板。

(中時 )