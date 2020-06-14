陳家逵在《＃越想越不對勁》被李劭婕下藥，自嘲成「誰是被綁者」。（故事工廠提供）

實力派演員陳家逵在舞台劇《＃越想越不對勁》演出戀童癖暢銷作家，這是他第一次在舞台上演性侵的角色，劇情描述他被飾演女店員的李劭婕給綁架，進而下藥迷昏，甚至被書重擊頭部，在舞台上整整被綁將近五十分鐘，前陣子在《誰是被害者》演活過勞癌末業務員的陳家逵笑說，這回自己儼然成為「誰是被綁者」，還要趁換場時「自己綁自己」，他還原被綁過程，排練時綁到手臂手腕都黑青，「畢竟身體還是會下意識地掙扎！」

近期幾檔夯劇《俗女養成記》、《國際橋牌社》、《誰是被害者》都看得到陳家逵的身影，他因演出《誰》劇過勞業務員角色後，從不追台劇的親弟弟，一口氣追完，還與他傾訴自己昔日在公司被壓榨，一連工作30多小時，沒辦法吃飯睡覺等經歷，而陳家逵在演出前，親身前往房仲公司田調，房仲員對他親吐，陳家逵在《誰》劇拼死拼活工作，拿不到業績獎金過程，讓他們心有戚戚焉。

陳家逵在《＃越想越不對勁》演出精湛。（故事工廠提供）

談到近期幾個角色較為壓迫與黑暗，他認為，可能看起來沒問題的人最恐怖，透露自己玩任何遊戲都充滿競爭性，「不認輸有一種莫名其妙的狠勁。」但他自認在故事工廠舞台劇《＃越想越不對勁》堪稱人生勝利組，身為暢銷作家還辦巡迴簽書會，但卻有不為人知的秘密，原來該角有戀童癖，會被美的事物給吸引，因而性侵年輕男子，李劭婕誤以為陳家逵性侵的是自己好友，所以喬裝成愛慕他的讀者，為了替好友復仇，把他綁在舞台上近五十分鐘，因而讓陳家逵在舞台劇上演「誰是被綁者」情節，他透露研究了許多綁法，「繩子穿過我的手後繞過椅子綁兩圈，最後把繩子的頭抓到手後面，再繞手腕，看起來像真的被綁。」

其中一段他為了掙脫繩子與李劭婕扭打的過程，陳家逵必須在摔倒後，利用場地的碎片把繩子割斷，讓人不免擔心舞台上緊迫的演出，是否會不慎割到自己的手腕？對此，陳家逵透露，道具有經過處理，比較容易受傷的是在摔倒過程，「畢竟自己被綁著，身體不能伸展，因此劇組有準備護膝，避免演員的膝蓋受傷。」

故事工廠推《南南戲語》系列演出，7月起在南海劇場及Playground南村劇場進行，共有兩地五檔主題各異的演出，分別為《＃越想越不對勁》、《變聲偵探》、《他們等待的那位果陀》以及《見笑倫理委員會I＆II》。《南南戲語》系列演出購票請洽兩廳院售票系統。

(中時 )