樂天桃猿與中信兄弟爭奪戰績第一寶座，昨日兄弟一度出現危機，不過中繼投手吳俊偉驚險連飆2次三振，助球隊站上龍頭，他安全下莊後被鏡頭拍到擦拭眼淚的畫面，成為球迷心中經典一幕，今日賽前兄弟牛棚教練「小雞」林恩宇則爆料，「我看過他流眼淚好多次。」

吳俊偉在高張力比賽中驚險守成，退場後用球衣擦拭眼淚，隊友摸摸他的頭表示安慰，總教練丘昌榮也上前抱他一下說「長大了」，教練林恩宇則大爆料，這其實不是吳俊偉第一次哭，「他對自己要求滿高的，熱身賽有一次投球內容不好，下來就默默流眼淚，大家不好意思笑他。」

中信兄弟投手吳俊偉。（中央社資料照）

等到隔了一天吳俊偉心情穩定後，才說一句「不要同情我。」讓林恩宇笑說，「他是可愛的小弟弟，但在投手板上要讓他們學會當大人。」

林恩宇認為並不是得點圈有人讓吳俊偉感到壓力，而是一上場就被陳俊秀敲安而嚇到，「這只是必經過程，未來只會越來越艱難，離上半季結束還有22場，後面張力越來越大，試著讓他在壓力中成長，要習慣，而不是被安打就被嚇到，」

吳俊偉年僅21歲，在兄弟球員中僅比同為牛棚投手的陳柏豪大，不過林恩宇以同樣標準要求他，「在球場上沒有在管幾歲，有能力、有心理層面越強的人站越久，對手不會因為年輕而放過你。不過還是很肯定他，不是因為成績，而是每次在失敗中得到許多東西，未來比賽能修正，是最難能可貴的地方。」

(中時 )