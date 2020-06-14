美國民主黨的總統候選人拜登曾表示有意延攬女性當副手，力爭女性選民支持。根據《紐約時報》13日公布的最新民調顯示，拜登在女性選民的支持度約為59%，狠甩對手川普約25個百分點，為70年來最大差距。

4年前，當時的民主黨總統候選人希拉蕊的女性支持率領先幅度也只有14個百分點，4年下來，拜登的女性票源大增。不過，在男性支持度方面，拜登則落後川普6個百分點。

接下來大家關注的焦點是拜登會選誰當副手。消息人士12日透露，目前已進入第二輪遴選，副手名單已收窄至6名女性，包括麻省聯邦參議員華倫、加州參議員賀錦麗（Kamala Devi Harris）、前國家安全顧問蘇珊．賴斯，不少大熱人選是黑人。

不過拜登父子在烏克蘭的涉貪案繼續對拜登窮追不捨。最新進展是烏克蘭反貪腐局（NABU）13日指出，烏克蘭天然氣公司Burisma創始人曾試圖向官員行賄500萬美元，換取當局終止對Burisma的調查。當局事後就此案逮捕3人，包括一名現職稅務官員及一名前官員。但NABU指，此案與曾在Burisma擔任董事的拜登兒子韓特無關。

(中時 )