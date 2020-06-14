真是沒天良！東部地區一名男子，還是地方上的「頭目」，與朋友在射箭場聊天，因為尿急到自己的汽車旁「小解」，未料有位年僅6歲小女童路過撞見，頭目萌生淫念，將小女童帶至車內，要求撫摸生殖器至「爆發」。事後女童回校告訴同學，還手指比劃當天被頭目要求做的「動作」，老師無意間聽到及看到這一幕「動作」，驚覺事態嚴重，提報校方通告處理。

校方立即報警，將這名「頭目」查補到案，但是案經上訴到高分院，被告還是否認涉案，他說，當天他喝醉了，僅知道自己上廁所時女童有在一旁有看他下體裸露，但否認有要求小君幫忙撫摸。

檢警調查，被告男子身分是花蓮某部落頭目，日前結束射箭訓練後，在訓練場旁與30多名友人聚會、聊天、吃東西，被告因尿急跑到自己貨車旁小解，剛好遇見6歲女童，沒想到報告竟將女童拐至車上強制猥褻得逞。

小君事後上學時向同學「分享」此事，老師無意間聽見後當場傻眼，經進一步詢問發現事態不妙，趕緊向上通報，整起事件才曝光，高分院審理時，被告辯稱沒有猥褻女童，但是女童能清楚描述事發經過，法官因此不採信其說詞，依對未滿十四歲之女子犯強制猥褻罪，判被告3年10個月有期徒刑，還可上訴。

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(中時電子報)