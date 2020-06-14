導演蔡明亮《日子》的放映秒完售。（台北電影節提供）

第22屆台北電影節如期於6月底舉辦，14日票券開賣，表現勢如破竹，《日子》、《無聲》、《刻在你心底的名字》、《親愛的房客》、《打噴嚏》、《逃出立法院》和《怪胎》等首映國片皆秒殺完售，台北電影節作為後疫情時代下的第一個大型活動，能量蓄勢待發，觀眾也等不及搶看大銀幕。開幕片《無聲》導演柯貞年得知後表示：「謝謝觀眾的支持，也希望大家看了電影之後不要貼標籤或過多連結，只要細細咀嚼電影帶給你的震撼，因為在無聲的世界中，一切只能用心感受。」閉幕片《日子》導演蔡明亮則說：「我不會讓我的影迷失望，他們也不會讓我失望，謝謝他們。」

柯震東、林依晨主演的《打噴嚏》在北影世界首映。（台北電影節提供）

同志純愛片《刻在你心底的名字》網羅陳昊森、曾敬驊兩位超強新人。（台北電影節提供）

今年下半年台片大爆發，九把刀聯手林依晨、柯震東的青春愛情片《打噴嚏》秒殺，林依晨開心說道：「這真的是很美好的一個驚喜，也希望大家看了開心地笑、痛快地哭，能在大家心裡留下一些些漣漪。」柯震東更霸氣與影迷相約影展見。導演瞿友寧轉戰監製的2部片《無聲》、《刻在你心底的名字》也瞬間售罄，他有信心地表示：「很開心觀眾支持，影展的放映讓第一波觀眾搶先看片，好口碑也能擴散！最近到校園中做電影宣傳，結果同學們看到預告和片花就掉淚，讓我也很期待觀眾看完全片的反應。」主演《刻在你心底的名字》的「國民學弟」曾敬驊也感謝影迷支持與喜愛。

由賴雅妍、禾浩辰主演的活屍喜劇《逃出立法院》因疫情關係接連被取消、延期，終於要在台北電影節首映，賴雅妍表示：「感恩電影終於要首映了，感恩秒殺買票的各位觀眾，疫情稍緩，願我們的電影能給觀眾一種久別重逢的熱血感。」禾浩辰則表示自己尚未看過完整電影，「期待和大家在首映見面，一起看片！」導演鄭有傑的新作《親愛的房客》找來莫子儀、陳淑芳主演，2人雙雙入圍本屆台北電影獎最佳男主角獎、最佳女配角獎，鄭有傑則高興地說：「想起過去幾個月來，疫情讓我們的心情如此沈重。如今台灣的疫情終見緩和，觀眾也可以放心回到戲院觀賞電影，心裡真的萬分感恩所有台灣人在防疫上做的努力。」

由賴雅妍、禾浩辰主演的活屍喜劇《逃出立法院》終於要與觀眾見面。（台北電影節提供）

導演鄭有傑的新作《親愛的房客》也是秒殺片之一。（台北電影節提供）

外片部分，南韓名導洪常秀找來他的繆思女神金敏喜合作，並獲柏林影展最佳導演的《逃亡的女人》、柏林影展金熊獎的伊朗電影《無邪》皆受觀眾青睞，因疫情無法返台的「台灣女婿」不丹導演巴沃邱寧多傑（Pawo）作品《不丹是教室》也全數完售。此外，香港金像獎入圍6項的《幻愛》、美國獨立製片年度驚喜《瑪莎莎蒂》、匈牙利名片《千面惡魔》部分場次完售。

影展總監李亞梅透露，台北電影節開賣2小時的票房成績，就已經超過去年首日票房，加上今年國片放映數高於以往，也是吸引觀眾的亮點之一，「台北電影節的其中一個強項就是國片，因為國片與觀眾的距離最近，故事和演員等表現最容易有共鳴，所以話題很容易燒起來。影展首映片加上台北電影獎入圍影人的訪談宣傳變多，讓大眾更感興趣。」台北電影節將於25日開跑。

(中時 )