財團法人夏荊山文化藝術基金會開幕式中，將夏荊山大師名作「觀音」、「鍾馗德相」及2幅荊山大師書法真跡贈予佛光山佛陀紀念館永久典藏。（林雅惠攝）

「似相非相見如來：2020夏荊山國際學術研討會」的與會者們在佛陀紀念館禮敬大廳合影。（林雅惠攝）

「荊山經典：佛畫藝術大師夏荊山名作特展」吸引許多人潮觀賞畫展。（林雅惠攝）

國內新冠肺炎疫情趨緩後，佛光山佛陀紀念館14日舉辦疫情解封後第一場大型佛畫展正式開幕儀式，展出佛畫大師夏荊山名作「藥師琉璃光如來」，期望以藥師如來絕美佛畫，祈願世界災病平息，撫慰人心。

本展由財團法人夏荊山文化藝術基金會與財團法人人間文教基金會共同策劃，佛陀紀念館協辦研討會。

開幕式由佛光山佛陀紀念館館長如常法師及財團法人夏荊山文化藝術基金會執行長趙忠傑博士代表館方及藝術家致辭，並邀請上百名學術界專家及政商賢達出席盛會。

如常法師表示，藝術具有安定人心的力量，畫展期間佛館每周都有人潮參觀數小時，防疫時期至今共吸引約1萬5000多人戴口罩來看展覽。

主辦單位指出，本展自4月18日先開展以來，廣受好評，配合政府防疫策於疫情緩解後舉辦開幕式及學術研討會，並在疫情緩解、各界期待下，展期將延長至9月28日止。

財團法人夏荊山文化藝術基金會於開幕式中將夏荊山大師名作「觀音」、「鍾馗德相」及2幅荊山大師書法真跡贈予佛光山佛陀紀念館永久典藏。

因新冠肺炎疫情使海外人士入境不便，基金會海外合作單位紛紛透過影片預錄或網路協力宣傳參與本展，讓展出作品能透過實體與線上與全世界分享。

「荊山經典：佛畫藝術大師夏荊山名作特展」於佛光山佛陀紀念館第三展廳展出，展期為4月18日至9月28日。本展乃夏荊山大師辭世後在台首次紀念個展，於佛光山佛陀紀念館陳展別具意義，展覽精選夏荊山各系列名作，同時搭配多媒體科技，展現夏荊山跨世紀美學動靜皆宜的風貌。除佛光山實體展覽外，亦同步舉行線上展。

此外，「似相非相見如來：2020夏荊山國際學術研討會」於6月14日下午1時至6時舉行，分兩場專題討論，深入探討「佛教文化與書畫藝術」及「夏荊山藝術研究」，海內外學術界佼佼者齊聚交流，共同推廣佛學、中華文化與佛畫藝術。未來基金會亦將與蘇富比藝術學院等更多合作國際佛教藝術研討會或課程，持續傳承夏荊山佛畫美學。

(中時 )