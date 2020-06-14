新冠疫情逐漸控制下，各國陸續啟動經濟活動。而這波疫情已經改變了人類行為，從產業的供給到市場的需求全面性的改變，其中我們看到幾個趨勢已逐漸成形。

一、美中脫鉤：港版國安法上路，美國、英國逐步建立相同見價值觀的供應鏈，全球各國走向G2，美中兩大強權逐步從供應鏈、科技、金融市場等走向全面脫鉤。我們看到中資企業到美國掛牌吸金，屢屢以假帳方式欺騙投資人，更藉口大陸國情不同，不容許美國審計來大陸查核。

而美國不再妥協，要求大陸企業必須符合美國的審計制度來審核，因此傳出京東、網易等企業有意從美國下市改到香港掛牌。在供應鏈上，美國也要求藥品、國防、關鍵元件必須在美國製造，台積電也在美國的壓力下，答應在2021年赴美建廠，落腳亞利桑那州蓋5奈米廠。

二、各國加緊疫苗研發：由於新冠肺炎具高傳染，潛伏期長，致死率高等特性，在各國逐步解封的過程，或者在天氣逐漸轉涼的情況下，都有可能爆發二次疫情，因此雖然平常的防疫勤洗手仍須保持，但疫苗的研發才是解問題的根本之道，也是讓社會全面解封，經濟得以重新起飛的關鍵。而哪個國家率先研發出疫苗，攸關到各國國運。

三、5G、網路加速發展：美中兩國對於5G技術的爭奪，搶占制定權，因為5G的技術攸關到後續AIOT、車聯網、大數據的建構，因此兩強積極的發展。另外因為疫情的關係使得居家辦公、遠端視訊需求大增，因此對於資料中心、伺服器的需求也大幅拉升。從3月以後台灣的出口數據，資通訊產品大幅增加更足證此一趨勢的發展。

台灣雖小，但相關的供應鏈一應俱全，從半導體、IC製造、IC設計、網通、PC組裝、工具機等，因此調整產線上反應相對來的更快。

近期我們也看到台股一路上攻，重返萬二的氣勢十足，主要是國際熱錢匯入，這兩天台幣走強來到29.6元，在過去30年台灣資金持續外流，這幾年又將是台灣再起的契機與拐點，下次再來分享這三大趨勢中，又有哪些機會值得追蹤與掌握。

（本文作者為中華財經台分析師曾英杰）

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(中時電子報)