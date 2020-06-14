雲林縣政府逐年增加犬貓絕育補助經費，每年至少結紮5000隻。（張朝欣攝）

雲林縣政府為打造動物友善城市，14日在虎尾鎮舉辦流浪犬貓結紮活動，強調將逐年增加犬貓絕育補助經費，每年至少結紮5000隻，同時宣導「領養代替購買」、落實「寵物登記」，全方位減少流浪犬貓數量。

流浪犬貓衍生人車安全、環境衛生等問題，雲林縣政府推動以絕育方式管控犬貓繁殖源頭，14日在虎尾鎮延平里中南活動中心舉辦結紮活動，由雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、縣議員黃美蘭等人，以及浪愛回家救護協會等動保團體共同參與。

張麗善表示，流浪犬貓議題涉及層面甚廣，為了讓毛小孩獲得人道對待，除了鼓勵認養，縣府每年將逐步增加犬貓絕育補助經費，107年度辦理絕育犬貓數為3662隻，108年度增至5139隻，109年度擴大辦理中。

雲林縣動植物防疫所所長廖培志說，犬貓絕育為控制其數量的主要方式之一，飼主為家中犬貓完成絕育，可以降低寵物生殖系統疾病。流浪犬貓絕育更可避免其數量增加，進而降低對於行車用路及居家環境的影響。

「浪愛回家救護協會」指出，大部分流浪犬貓都是飼主棄養的，基於尊重生命，希望以「領養代替購買、結紮代替撲殺」，幫毛小孩找到幸福的飼養家庭，這是人道關懷也是生命教育，必需由大家共同努力來完成。

學者專家認為除了實施TNVR（誘捕、絕育、疫苗施打、回置）外，政府更應落實「寵物登記」制度，才能有效消除棄養情況，進而減少流浪犬貓數量。

(中時 )