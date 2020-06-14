中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今(14)日臺中市、南投縣有局部大雨或豪雨，彰化、雲林地區、北部地區及其他山區也有局部大雨。天氣風險公司在臉書貼出一張台中、彰化被籠罩在超大雷雨胞的圖片，而且正在擴散至整個西半部平地，除此之外，閃電訊號也非常密集，照片曝光後，網友驚嘆：「精彩了這個」！

台中、彰化被籠罩在超大雷雨胞中，而且閃電非常密集。(圖/摘自天氣風險公司臉書)

氣象局最新資料，全台17個縣市都有豪大雨，根據天氣風險公司臉書發文表示，目前在台中、彰化頭上出現了超大型的雷雨胞，系統偵測到的閃電訊號「非常、非常密集」，提醒中部的朋友們這段時間務必要留意、減少外出，稍晚午後雷雨可能將擴散至整個西半部平地，都會有大雷雨出現的機會，出門前最好看一下天色。

各地午後突然降下滂沱大雨，網友也紛紛留言回應「前往台中高鐵站的路上，雨大到幾乎看不到前面囧」、「台中雨是用倒的，超大」、「台中真的大雨滂沱」，還有人打趣說「常發誓的人，請避免外出以免被雷擊！」。

(中時電子報)