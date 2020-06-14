靜宜大學蔡志忠老師示範移除 將範圍約2000公尺的入侵植物連根拔起約500公斤重。（台中市政府農業局提供／陳世宗台中傳真）

靜宜大學老師蔡志忠為避免銀膠菊等外來植物破壞生態平衡，14日與中市農業局在大肚瑞井步道舉辦「外來入侵植物防治移除」，由蔡志忠戴上口罩和手套示範「實地移除」，眾人一起合力將銀膠菊、小花蔓澤蘭等外來植物連根拔起，範圍達2000平方公尺、重約500公斤。

參與防治移除活動，包含台灣野鳥協會、靜宜大學通識教育中心、荒野保護協會台中分會、文山及海線社區大學、瑞井社區志工隊、瑞井圖書館、台中市保育團體均到場，吸引百人參與，反應熱絡，盼藉此讓民眾實際體驗，一起守護生態。活動志工特別分享，年年都來參加，因為外來入侵植物不除，會嚴重危害生態平衡，尤其會讓原生種植物瀕臨絕跡而影響生物多樣性。

「掌握最佳防除時機！」農業局指出，春夏是銀膠菊盛開旺季，大面積的清除方式是先用鋤頭、鐮刀，將銀膠菊連根拔除，拔除後植株放在黑色塑膠袋內，待悶腐後交合法清潔公司；小面積的清除，可將移除植株就地掩埋，回歸土地當養分，將保護環境化為行動，未來在復育原生種植物時，還能當初級養分使用。

農業局強調，最有效的防治是定期整理土地、清除雜草，或種大片植栽減少銀膠菊生長空間，因銀膠菊可能造成過敏，清除時務必穿著長袖衣物、戴手套和口罩，清除後應儘快洗手。

(中時 )