中央氣象局14日稍早發布大雨特報，台中午後受到瞬間的強降雨襲擊，各地出現嚴重淹水情況，經濟部水利署緊急針對6處發布一級淹水警戒，包括中區、太平區、北區、西區、東區、南區，而大里區也出現淹水災情，仁愛醫院旁整排機車幾乎都被淹過一半車身，讓當地人驚呼：「從沒見過這麼嚴重的淹水！」

有名網友14日下午3點在臉書「大里人聊天室」發文指出，國光路多路段都有淹水情況，尤其是在仁愛醫院周圍，從照片中可以看見，停在較低處的機車幾乎都泡在水裡，網友紛紛驚呼：「第一次看到那邊淹水，還淹那麼高」、「雨來的太急太大了」、「剛出門經過仁愛附近，整個淹大水，紅綠燈也掛了」。

由於瞬間降雨量太大，才會導致淹水情況發生，不過台中消防局大里分隊分隊長章家瑞指出，目前積水已經慢慢退去。此外，台中車站的購票平台也產生積水，粗估水深約2至3公分，目前已加派人手排水，這已是新台中車站啟用以來，第2次出現淹水景象，未來將加大截水溝，以防類似狀況再度發生。

新台中車站購票平台出現淹水情況。（圖／翻攝自爆料公社）

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(中時電子報)