張允曦、柯淑勤、陳珮騏、劉宇珊劇中因追劇而結識成為閨蜜。（華視提供）

張允曦（小8）在華視、東森生活喜劇《姊妹們 追吧》飾演幫前夫背負債務的單親媽媽林淑芬，即使陷入絕望的現實打擊，卻用樂觀善良來擁抱自己的逆境人生，其中林淑芬台詞「如果我可以選擇，我一點都不想要堅強」，令張允曦非常有共鳴，在拍攝現場感動噴淚。她表示希望在自己的人生中，也可以當個軟弱、身邊有個依靠的人，但現實生活中，她必須逼自己獨立，成為家人的後盾。

這次飾演單親媽媽讓張允曦明白「媽媽」是天下最難演的角色，身心靈都處於各種緊繃狀態，她笑說：「演到最後很希望自己是男生，很羨慕坤達一直耍帥就可以！」她透露自己家中也是四姊妹，真心佩服與感謝母親的毅力與辛苦。

張允曦、柯淑勤、陳珮騏、劉宇珊劇中因追劇而結識成為閨蜜，作為彼此的貴人，互相激勵相挺對方；而在戲外四位也確實因這部戲成為最親密的朋友，張允曦感性地說：「我現在講都會起雞皮疙瘩，從開拍到現在，彼此之間相處沒有隔閡，我們感情好到有點離譜！一拍即合完全能詮釋我們的友情。」《姊妹們 追吧》周一至周四晚間八點華視播出，一次播出兩集。

(中時 )