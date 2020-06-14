新北市金山前陣子受到新冠肺炎影響，遊客幾乎銷聲匿跡，店家苦不堪言，近日疫情趨緩，民眾恢復信心，老街、中角灣衝浪基地人潮回流至7成，金山區長廖武輝趁勢推出套裝行程，邀民眾在端午連假來北海岸體驗「青春山海線、金山輕旅行」，盼找回往日榮景。
金山3月受到新冠肺炎案268例影響，遊客人數跌破1成，但日遊客數跌破300人次，幾乎沒人敢來旅遊，許多業者虧錢硬撐，直至最近連續多日「＋0」，遊客恢復信心，回流約7成。
金山區公所打鐵趁熱，邀請民眾趁著端午連假到金山遊玩，並為民眾設計套裝行程，首站安排金包里老街大啖美食，包括熱門的廟口鴨肉、甘藷製品、消暑聖品冰淇淋，選擇琳瑯滿目。
廖武輝指出，逛完金山老街，民眾可至鄰近的杜鵑公園欣賞20多種杜鵑，再騎乘Youbike至獅頭山公園漫步，享受森林芬多精，並可至清水農地欣賞美麗曼妙的牡丹蓮。
廖武輝說，金山還有衝浪勝地「中角灣國際衝浪基地」，是許多民眾消暑首選，中角灣擁有得天獨厚的衝浪地形，落成不到一年的中角灣衝浪中心還提供淋浴服務；衝浪中心規劃有「衝浪課程」及現下最流行「SUP立槳課程」。
廖武輝表示，金山景點眾多，要靜有靜，要動也有，選擇多元；希望能在端午連假、暑假找回流失的遊客，讓大眾來消費是其次，最重要的是帶民眾認識金山之美。
(中時 )
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