社頭織襪產業專區14日舉辦親子公益路跑，吸引上千民眾，穿著一雙好襪，拔腿開奔。（吳敏菁攝）

社頭織襪產業專區14日舉辦親子公益路跑，吸引上千民眾，穿著一雙好襪，拔腿開奔。（吳敏菁攝）

襪！一雙好襪，助行千里，全國唯一社頭織襪產業園區，14日在疫情解封後，舉辦親子公益路跑，吸引上千民眾拔腿快奔，跑過社頭好山好水、順道遊覽織襪觀光工廠群，看到業者推出銀纖、除臭等尖端產品，感受到地產業的創意和用心也是日行千里。

社頭織襪產業園區舉辦「樂活獅襪熊讚愛你愛妳親子公益路跑」已經邁入第4屆，一躍成為彰化知名活動，跑者說，一雙好襪、好鞋，是跑步不可或缺，社頭是織襪故鄉，舉辦路跑呼應了產業，也讓人覺得從這裡起跑，別有一番紀念的意義，還可順道來多采多資的織襪產品。

縣長王惠美、社頭鄉長劉錦昌和議員蕭如意等也加入開跑

，王惠美說，活動本訂在3月舉辦，但公民好素質，遵守防疫規定，直到疫情解封才展開，社頭很多家觀光工廠，來社頭買襪子、吃芭樂，是真正行家所為，社頭更有清水岩有登山步道，吸引來體驗戶外生態。

跑啊跑！一掃悶壞心情，樂活獅子會創會總監蕭文龍說，「跑出健康、跑出快樂」，就是活動的最大目標，活動結合公益及兒童闖關遊戲，宣導防治兒少偏差行為，盼藉此活動拉近親子之間的距離，將關懷的能量帶入大眾的生活，結合彰縣府社會處和觀光工廠、在地商家，推動捐發票做公益路跑，持有身障手冊免費參與路跑活動，大家一起做快樂公益

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(中時 )