樂天桃猿與中信兄弟爭奪戰績第一寶座，昨日兄弟中繼投手吳俊偉驚險連飆2次三振，化解桃猿可能會逆轉的危機，他退場後被攝影機拍到拭淚畫面，吳俊偉今日賽前則說，常常在遇到桃猿隊時頻被敲安，昨日成功戰勝「心魔」。

賽前兄弟牛棚教練「小雞」林恩宇爆料吳俊偉在熱身賽時就常常流淚，吳俊偉則解釋，「大概2次，都是對樂天，今年熱身賽對他們，結果失5分，那場哭比較慘，還有5月1號領先結果被打5分，球隊到延長賽才贏。」吳俊偉回憶，今年哭的比賽都是對上樂天。

桃猿隊成為吳俊偉的陰影，不過他並沒有因此擔心害怕，他認為之前比賽都過去了，上場就只想把最好的發揮出來，「上場都是要有自信不能怕，像昨天前面就是有點緊張，後來暫停時（投手教練）佛斯特說你可以、要相信自己。」

吳俊偉本季以9次中繼成功暫居中繼王，不過攤開數據看，他對樂天桃猿最沒輒，對戰自責分率高達6.35，而個人本季自責分率僅3.44。昨日在危機情況下教練團選擇相信吳俊偉，讓他繼續投球後獲得好結果，「暫停我也怕被換下場，謝謝教練相信我，也感謝隊友，球迷的加油聲我也有聽到。」

家人的支持一直是吳俊偉最大動力，「但媽媽都不敢看我投球，我上場時她都騎摩托車逛一逛，等結束她才回來。」吳俊偉也透露和媽媽暖心對話，「她問我後面怎麼丟進去好球，我跟她說『因為我想到妳的臉』，爸媽跟我說辛苦了，我覺得他們比較辛苦。」

此外吳俊偉的弟弟池恩齊目前就讀屏東高中，也是今年玉山盃的球員之一，昨日吳俊偉投出關鍵三振後怒吼一聲，弟弟賽後還傳訊息封他為「霸氣哥」，讓吳俊偉看到後忍不住笑出來。

(中時 )