高雄市代理市長楊明州上任第一天一早就到七賢抽水站視察。該抽水站曾在5月底豪雨時出包故障、導致鹽埕區淹水，當時前市長韓國瑜曾指示盡快完成加強措施。楊明州說，要來看水利局有無積極處理，不能因為韓走了，就不當一回事。

楊明州與前水利局長、市府參事蔡長展等人視察時強調，5月21日豪雨時，韓國瑜曾到七賢抽水站視察，當時除要求交檢討報告，還指示水利局評估新設抽水站等加強措施。他此行要看看水利局有沒有確實照韓國瑜指示方向去執行，以及執行成果如何。

七賢抽水站曾因吸入異物造成葉輪脫離抽水異常，導致鹽埕區淹水。水利局表示，目前應急措施已備妥2台主抽水機可抽每秒7立方公尺的水量，另加裝12台臨時抽水機可抽約每秒4立方公尺水量，全部啟抽可達每秒11立方公尺水量。未來新設抽水站抽水量會從每秒7立方公尺提升到每秒17立方公尺，長期並會針對鹽埕區雨水系統重新規畫。

楊明州強調，政策是有延續性的，他感謝營建署給予3600萬短期計畫補助，但汛期要加強準備，短中長期計畫務必都要有期程、都要列管，並跟水利署保持密切聯繫。至於其他地方排水閘門、滯洪池等相關作業程序也要注意，抽水站故障狀況也不能再發生。

楊明州也聽取議員、里長等人意見，有里長建議淹水補助不要只限於50公分以上，特別是有些家戶二次淹水，也很困擾，楊明州則允諾會積極檢討。

(中時 )