在2017年與貨船碰撞而嚴重美國海軍費茲傑羅號(DDG 62,USS Fitzgerald)，終於完成修復，於6月13日從密西西比州帕斯卡古拉造船廠(Pascagoula shipyard)出發，返回加州聖地亞哥母港。

Def Post報導，2017年6月17日，費茲傑羅號在日本橫須賀西南56 海浬（103公里）處與菲律賓籍貨輪ACX Crystal發生嚴重碰撞事故，軍艦右舷在水線上方和下方都受到重損，並造成7名水手死亡。

調查認為，事故原因與軍艦管理不周、人力配置不足、缺少訓練與危機意識都有關係。在受損評估後，美國海軍決定修復費茲傑羅號，需要修復的部分相多，包括為船體、機電系（HM＆E）、戰鬥系統（CS）和「指控通計情」（C5I指揮、控制、通信、計算機和情報）的部門與設備都要處理，利用了最新的部件，因此修復後的費茲傑羅號，可以說經歷了重大升級，成為伯克級驅逐艦當中，最有作戰能力的。

美國海軍維修與現代化司令哈格上將（Eric Ver Hage）在費茲傑羅號的「重新回役儀式」上說：「今天，費茲傑羅號已是海軍最有能力的作戰平台之一，它重返聖地牙哥，是她回到戰備狀態的重要的一步。」

與費茲傑羅號硬體修復同步，操作的船員們也在這段時間，完成了多場操艦培訓和認證課程，以確保船員們準備就緒，能隨時操作該艦。

費茲傑羅號的指揮官史考特·威爾伯（Scott Wilbur）說：「在過去的兩年半的時間年中，政海軍與造船公司、艦隊成員出色的團隊合作，才能完成軍艦的維修和升級。我感謝參與軍艦重生的每個人，並特別為我的艦員們辛勤工作感到驕傲，是他們的勞心勞力，確保我們的船能重回大海。」

(中時電子報)