58歲大愛演員程學書從台視《天天開心》出道至今近30年，演出多部大愛戲劇作品，以及偶像劇《放羊的星星》、《下一站幸福》、《1006房》等，近期卻因為疫情戲劇拍攝大量減少，也損失十幾場晚會演出，收入銳減，卻又在此時因泌尿道問題住院開刀，偏偏本身又患有糖尿病無法循傳統開刀模式，只能選用雷射無傷口開刀，卻因而無法申請健保，自費繳納逾18萬元。

程學書經常為公益活動表演、主持。（圖／翻攝自臉書）

程學書透露自己一開始只是小病到診所就醫，卻導致傷口卻發炎、有血塊，趕緊轉至大醫院後只能開刀處理，他坦言：「真的是痛不欲生！我住院三天後才開刀，又因為本身有糖尿病只能用雷射開刀，健保不給付。」手術花了超過18萬元，也讓他短短一個禮拜就瘦了三公斤，雖然生病但他仍樂觀的說：「就當花錢消災吧～」，不願追究診所問題。

程學書經常為公益活動表演、主持。（圖／翻攝自臉書）

程學書平常就固定捐款以及隨廟宇幫助弱勢團體，疫情期間雖收入銳減仍未停下做善事，他認為「有三餐可以吃就好了！」並提及有許多山上的原住民需要幫助，曾看見一位97歲的阿嬤，患有白內障卻仍得煮飯給57歲的弱智兒子吃，讓他心疼說：「看了眼淚都快流下來。」程學書笑說自己不有錢，但內心很富有，這就是他的人生座右銘。

這次疫情讓程學書損失十幾場晚會演出。（圖／翻攝自臉書）

程學書在臉書上分享病例以及心情。（圖／翻攝自臉書）

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(中時電子報)